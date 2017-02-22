AFP

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал 4 очка в матче НХЛ с «Эдмонтоном»

Кучеров набрал 4 очка в матче с «Эдмонтоном»
Eurosport

56 мин. назад

Российский нападающий стал второй звездой встречи.

Кучеров в игре с «Эдмонтоном» (4:1) сделал 3 голевые передачи, забросил шайбу и был признан второй звездой матча. Еще один гол на счету одноклубника Кучерова Владислава Наместникова.

  • В 52 играх сезона на счету Кучерова 53 (22+31) очка.
  • «Тампа-Бэй» занимает 12-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 4 очка.

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