Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал 4 очка в матче НХЛ с «Эдмонтоном»

Кучеров в игре с «Эдмонтоном» (4:1) сделал 3 голевые передачи, забросил шайбу и был признан второй звездой матча. Еще один гол на счету одноклубника Кучерова Владислава Наместникова.

В 52 играх сезона на счету Кучерова 53 (22+31) очка.

«Тампа-Бэй» занимает 12-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 4 очка.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта