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Форвард «Виннипега» Патрик Лайне стал самым молодым после Сидни Кросби автором 30 голов в сезоне

Лайне стал самым молодым после Кросби автором 30 голов в сезоне
Eurosport

53 мин. назад

У финна очень крутая ролевая модель.

В канадской зарубе команд двух самых ярких новичков НХЛ – «Виннипега» Лайне и «Торонто» Остона Мэттьюза – Патрик сделал дубль.

Второй гол стал для финского нападающего 30-м в регулярном чемпионате-2016/17. Лайне забросил эту шайбу в возрасте 18 лет и 308 дней – это второй после Кросби результат. Сид забил 30-й гол в одном сезоне в 18 лет 216 дней 11 марта 2006 года.

30 голов в сезоне в исполнении новичка – рекорд «Виннипега».

  • Матч завершился победой «Мэйпл Лифс» со счетом 5:4.
  • Мэттьюз сделал 3 ассиста в этой игре.
  • Дубль в составе «Торонто» на счету Лео Комарова.

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Страничка, которая так же крута, как Лайне и Остон вместе взятые

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