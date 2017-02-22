AFP
Форвард «Виннипега» Патрик Лайне стал самым молодым после Сидни Кросби автором 30 голов в сезоне
У финна очень крутая ролевая модель.
В канадской зарубе команд двух самых ярких новичков НХЛ – «Виннипега» Лайне и «Торонто» Остона Мэттьюза – Патрик сделал дубль.
Второй гол стал для финского нападающего 30-м в регулярном чемпионате-2016/17. Лайне забросил эту шайбу в возрасте 18 лет и 308 дней – это второй после Кросби результат. Сид забил 30-й гол в одном сезоне в 18 лет 216 дней 11 марта 2006 года.
30 голов в сезоне в исполнении новичка – рекорд «Виннипега».
- Матч завершился победой «Мэйпл Лифс» со счетом 5:4.
- Мэттьюз сделал 3 ассиста в этой игре.
- Дубль в составе «Торонто» на счету Лео Комарова.
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