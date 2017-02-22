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Стон Терри. Как человек страшнее дьявола стал иконой НХЛ

Стон Терри. Как человек страшнее дьявола стал иконой НХЛ
Никита Басынин

47 мин. назад

Он обманывал смерть и превращался в урода, потому что любил хоккей.

«Вiтаю» звучало в каждом дворе Виннипега между мировыми войнами. Необжитые земли магнитили авантюристов со всего мира, но корабли из Восточной Европы швартовались особенно часто. Не все люди принимали жесткий коммунизм и бежали к свободе через Атлантику, так далеко, чтобы Советы не пустились в погоню. Эффект ощущается до сих пор: только в России и Незалежной живет больше украинцев, чем в Канаде.

Анна Савчук выросла уже за океаном. Молодая девушка познакомилась с порядочным канадцем по имени Луи. Пара поженилась и держала плодородную ферму, не забывая рожать наследников. В 1929 году небо городка Манитоба осветило второго мальчика семейства. Его хотели назвать Тарасом, но глупая паспортистка вывела Терренс – так привычнее для местных жителей.

Терри Савчук

Терри часто прогуливал уроки, шатаясь по улицам со старшим братом Майком. Когда домой позвонили из школы, мальчишек основательно разогрели ремнем. Родители думали, что они связались с плохой компанией и воруют соседские дрова. Зря – юки (так называли людей из Украины) пропадали на хоккейной коробке, где Майкл покорял сердца одноклассниц смелой игрой на воротах.

Однажды отец Савчуков проходил мимо площадки и разглядел у сына талант. На следующий семья отдала большую часть сбережений на снаряжение будущей звезды – когда Майки надел щитки, Терренса разрывала зависть. В тот момент мальчуган влюбился в хоккей навсегда. Скоро старшего брата позвали на просмотр в команду Виннипега. Ему обещали шикарную карьеру, но потом произошло страшное.

Терри Савчук

Парни тренировали броски на заднем дворе. Терри швырнул камень посильнее и угодил в грудь Майку, который начал задыхаться. Его не довезли до больницы – скрывавшийся всю жизнь порок сердца не оставил времени скорой.

"Я тосковал несколько месяцев. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы не щитки. Они висели в моей комнате на самом видном месте и постоянно напоминали о брате. В один момент я твердо решил завершить его дело – превратиться в голкипера любой ценой. Когда я подрос, щитки пришлись мне почти впору. Они износились до дыр, но до сих пор лежат в гараже (Терри Савчук)"

Судьба не помогала Терренсу. В 12 лет мальчишка неудачно упал на руку во время регбийного матча, и локтевая кость раздробилась на 60 частей. Врачи вытягивали осколок за осколком почти сутки, чтобы не ампутировать конечность. Травма заживала год – при воспалениях Савчук не спал от сатанической боли, но все равно вернулся в спорт. Его правая рука укоротилась на восемь сантиметров, зато характер оброс железной броней.

Безумный Терри не уворачивался от шайб. Если соперник хлестал в упор, вратарь просто морщился от дискомфорта – ерунда по сравнению с гипсом и спицами. Бесстрашие привлекло великий «Детройт». Когда парень отметил совершеннолетие, «Ред Уингс» пригласили его к себе, выписав поощрительный чек на 2 тысячи долларов.

Терри Савчук

Голкипер не раздумывал над будущим – эти деньги спасали семью, которая осталась без кормильца после несчастного случая с Луи. Отец Савчука навернулся со старой стремянки и сломал позвоночник – мать не отходила от прикованного к кушетке мужа. Переезд в штат моторов разлучал родных, но дал им шанс выжить.

Профессиональная карьера Терри стартовала с опасной травмы. Взрослые дядьки метали шайбу на порядок сильнее подростков. И когда кусок каучука прилетел в глаз голкипера, он лег под скальпель во второй раз. В итоге наркоз превратился во второй кислород Савчука. За 21 сезон и 1024 матча в Национальной хоккейной лиге он давал работу хирургам больше сотни раз. В большинстве случаев мужчине зашивали лицо.

Терри Савчук

Вратарские маски стали обязательными только к 1960-м. До этого в них играли трусы, женщины или лузеры – украинский эмигрант не состоял в таких кастах. В физиономии Терренса отпечатались 400 шрамов и растворились километры швов перед тем, как он надел защиту. В один момент у железного человека не осталось выбора: лицевая кость могла расколоться пополам от любого удара.

Все случилось в 1954 году, когда безумец попал в мощнейшую автокатастрофу. Переломанные ребра и пальцы, тяжелое сотрясение мозга, вывернутые плечи и ноги – груда органов вместо человека, но за лечение взялся состоятельные «Бостон Брюинс». В 1955-м вратарь вернулся на лед и взял Кубок Стэнли с новой командой. Юки занимал стойку, нагнув изрезанный торс под прямым углом к коробке. Легенда просто терпел боль, невольно запустив тренд – голкиперы играют в этой позе до сих пор.

Терри Савчук

Постоянные встречи с наркозом запустили в Терренсе новый недуг. Мононуклеоз (острое инфекционное заболевание крови) выедал спортсмена вечными лихорадками, головной болью и похуданием. Савчук превратится в чокнутого отшельника, но продолжал играть. Он защищал ворота «Торонто», «Лос-Анджелеса» и «Нью-Йорка», где познакомился с Роном Стюартом – первым и единственным другом Терри после смерти брата.

Мужчины откатали вместе последний сезон в карьере великого кипера. Его кровь была цвета грязи, а иммунитет пробивался насквозь от любого чиха. За короткое время Савчук сбросил почти 50 килограмм и стал постоянным гостем ближайшей пивнушки. Оттуда его и вытащил верный сосед Стюарт. Рон выволок пьяное тело на задний двор и устроил очередную промывку мозгов, которая обратилась в фатальную драку.

Терри Савчук

Савчук налетел на мангал, и его селезенка лопнула как мыльный пузырь. Еще одну операцию украинец, канадец и просто великий человек не пережил.

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