Стон Терри. Как человек страшнее дьявола стал иконой НХЛ

«Вiтаю» звучало в каждом дворе Виннипега между мировыми войнами. Необжитые земли магнитили авантюристов со всего мира, но корабли из Восточной Европы швартовались особенно часто. Не все люди принимали жесткий коммунизм и бежали к свободе через Атлантику, так далеко, чтобы Советы не пустились в погоню. Эффект ощущается до сих пор: только в России и Незалежной живет больше украинцев, чем в Канаде.

Анна Савчук выросла уже за океаном. Молодая девушка познакомилась с порядочным канадцем по имени Луи. Пара поженилась и держала плодородную ферму, не забывая рожать наследников. В 1929 году небо городка Манитоба осветило второго мальчика семейства. Его хотели назвать Тарасом, но глупая паспортистка вывела Терренс – так привычнее для местных жителей.

Терри часто прогуливал уроки, шатаясь по улицам со старшим братом Майком. Когда домой позвонили из школы, мальчишек основательно разогрели ремнем. Родители думали, что они связались с плохой компанией и воруют соседские дрова. Зря – юки (так называли людей из Украины) пропадали на хоккейной коробке, где Майкл покорял сердца одноклассниц смелой игрой на воротах.

Однажды отец Савчуков проходил мимо площадки и разглядел у сына талант. На следующий семья отдала большую часть сбережений на снаряжение будущей звезды – когда Майки надел щитки, Терренса разрывала зависть. В тот момент мальчуган влюбился в хоккей навсегда. Скоро старшего брата позвали на просмотр в команду Виннипега. Ему обещали шикарную карьеру, но потом произошло страшное.

Парни тренировали броски на заднем дворе. Терри швырнул камень посильнее и угодил в грудь Майку, который начал задыхаться. Его не довезли до больницы – скрывавшийся всю жизнь порок сердца не оставил времени скорой.

" Я тосковал несколько месяцев. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы не щитки. Они висели в моей комнате на самом видном месте и постоянно напоминали о брате. В один момент я твердо решил завершить его дело – превратиться в голкипера любой ценой. Когда я подрос, щитки пришлись мне почти впору. Они износились до дыр, но до сих пор лежат в гараже (Терри Савчук) "

Судьба не помогала Терренсу. В 12 лет мальчишка неудачно упал на руку во время регбийного матча, и локтевая кость раздробилась на 60 частей. Врачи вытягивали осколок за осколком почти сутки, чтобы не ампутировать конечность. Травма заживала год – при воспалениях Савчук не спал от сатанической боли, но все равно вернулся в спорт. Его правая рука укоротилась на восемь сантиметров, зато характер оброс железной броней.

Безумный Терри не уворачивался от шайб. Если соперник хлестал в упор, вратарь просто морщился от дискомфорта – ерунда по сравнению с гипсом и спицами. Бесстрашие привлекло великий «Детройт». Когда парень отметил совершеннолетие, «Ред Уингс» пригласили его к себе, выписав поощрительный чек на 2 тысячи долларов.

Голкипер не раздумывал над будущим – эти деньги спасали семью, которая осталась без кормильца после несчастного случая с Луи. Отец Савчука навернулся со старой стремянки и сломал позвоночник – мать не отходила от прикованного к кушетке мужа. Переезд в штат моторов разлучал родных, но дал им шанс выжить.

Профессиональная карьера Терри стартовала с опасной травмы. Взрослые дядьки метали шайбу на порядок сильнее подростков. И когда кусок каучука прилетел в глаз голкипера, он лег под скальпель во второй раз. В итоге наркоз превратился во второй кислород Савчука. За 21 сезон и 1024 матча в Национальной хоккейной лиге он давал работу хирургам больше сотни раз. В большинстве случаев мужчине зашивали лицо.

Вратарские маски стали обязательными только к 1960-м. До этого в них играли трусы, женщины или лузеры – украинский эмигрант не состоял в таких кастах. В физиономии Терренса отпечатались 400 шрамов и растворились километры швов перед тем, как он надел защиту. В один момент у железного человека не осталось выбора: лицевая кость могла расколоться пополам от любого удара.

Все случилось в 1954 году, когда безумец попал в мощнейшую автокатастрофу. Переломанные ребра и пальцы, тяжелое сотрясение мозга, вывернутые плечи и ноги – груда органов вместо человека, но за лечение взялся состоятельные «Бостон Брюинс». В 1955-м вратарь вернулся на лед и взял Кубок Стэнли с новой командой. Юки занимал стойку, нагнув изрезанный торс под прямым углом к коробке. Легенда просто терпел боль, невольно запустив тренд – голкиперы играют в этой позе до сих пор.

Постоянные встречи с наркозом запустили в Терренсе новый недуг. Мононуклеоз (острое инфекционное заболевание крови) выедал спортсмена вечными лихорадками, головной болью и похуданием. Савчук превратится в чокнутого отшельника, но продолжал играть. Он защищал ворота «Торонто», «Лос-Анджелеса» и «Нью-Йорка», где познакомился с Роном Стюартом – первым и единственным другом Терри после смерти брата.

Мужчины откатали вместе последний сезон в карьере великого кипера. Его кровь была цвета грязи, а иммунитет пробивался насквозь от любого чиха. За короткое время Савчук сбросил почти 50 килограмм и стал постоянным гостем ближайшей пивнушки. Оттуда его и вытащил верный сосед Стюарт. Рон выволок пьяное тело на задний двор и устроил очередную промывку мозгов, которая обратилась в фатальную драку.

Савчук налетел на мангал, и его селезенка лопнула как мыльный пузырь. Еще одну операцию украинец, канадец и просто великий человек не пережил.

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