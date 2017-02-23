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Евгений Кузнецов сделал дубль в матче с «Филадельфией», Александр Овечкин – 2 ассиста
«Вашингтон» первым в сезоне выиграл 40 матчей.
Встреча, прошедшая 22 февраля в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 4:1. У «Вашингтона» отличились Никлас Бекстрём (7-я минута), Евгений Кузнецов (17, 38) и Ти Джей Оши (55). У «Флайерс» забил Брэйден Шенн (27).
- Евгений Кузнецов был признан первой звездой матча.
- «Вашингтон» лидирует в Восточной конференции, набрав 87 очков в 59 матчах.
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