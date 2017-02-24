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Дебют и поражение Алексея Марченко в «Торонто», хет-трик Форсберга и другие события игрового дня НХЛ

Дебют и поражение Марченко в «Торонто», хет-трик Форсберга и другие события игрового дня НХЛ
Eurosport

16 мин. назад

Все хорошо только у «Чикаго».

Российский защитник Алексей Марченко перешел из «Детройта» в «Торонто» почти месяц назад. Но тренер Майк Бэбкок поставил игрока в состав только после травмы основного защитника Коннора Кэррика. Первый матч в составе «Мэйпл Лифс» Марченко провел активно, но команда проиграла «Рейнджерс» – 1:2.

Филип Форсберг забросил три шайбы и принес «Нэшвиллу» победу над «Колорадо» – 4:2. «Предаторс» поднялись на четвертое место Центрального дивизиона и первыми претендуют на уайлд-кард по итогам регулярного сезона.

Владислав Наместников и Никита Кучеров забросили обе шайбы «Тампы» в матче против «Калгари», но канадцы оказались сильнее – 3:2.

Артемий Панарин и Артем Анисимов ассистировали третьей шайбе Патрика Кейна и шестой – «Чикаго» в игре против «Колорадо» (6:3).

  • «Монреаль» проиграл «Айлендерс» – 0:3.
  • «Вашингтон» лидирует в сводной таблице регулярного сезона.

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