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«Вашингтон» выиграл 13-й домашний матч подряд и повторил клубный рекорд
В очередной встрече «Кэпиталс» одолели «Эдмонтон» – 2:1.
Победу в матче регулярного чемпионата «Вашингтону» принесли шайбы Тома Уилсона (ассист Орлова) и Джастина Уильямса. «Кэпиталс» не только упрочили лидерство в Восточной конференции, но и выиграли 13-ю домашнюю встречу подряд, повторив достижение 2010 года.
- Следующий домашний матч команда Александра Овечкина проведет 3 марта против «Нью-Джерси».
- На счету «Вашингтона» 89 очков. У преследователей из «Питтсбурга» 82 балла.
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