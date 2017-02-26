Александр Овечкин не бросил в створ в третьем матче за месяц

Во встрече регулярного чемпионата «Вашингтон» в гостях сгорел «Нэшвиллу» – 2:5. В составе «Кэпиталс» гол забил нападающий Евгений Кузнецов, на счету уже 15 шайб в сезоне. Другой российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями: Александр получил 20 минут 36 секунд игрового времени, но не нанес ни одного броска в створ.

Подобное случилось с Овечкиным в третий раз за месяц: ранее нападающий ни разу точно не бросил по воротам в матчах против «Далласа» и «Филадельфии».

Следующий матч команда Александра Овечкина проведет 1 марта против «Рейнджерс».

На счету «Вашингтона» 89 очков. У преследователей из «Питтсбурга» 84 балла.

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