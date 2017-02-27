«Чикаго» обыграл «Сент-Луис», Артем Анисимов и Артемий Панарин организовали победную шайбу

«Чикаго» нанес поражение «Сент-Луису» со счетом 4:2. Победную шайбу на 55-й минуте забросил Артем Анисимов, которому ассистировали Артемий Панарин и Патрик Кейн.

Другие шайбы в составе «Блэкхокс» забросили Джонатан Тэйвз (5-я минута), Патрик Кейн (12) и Таннер Керо (60). У «Блюз» отличились Магнус Пааярви-Свенссон (17) и Алекс Пьетранжело (33). Владимир Тарасенко очков не набрал и закончил матч с «-1».

«Коламбус» со счетом 5:2 обыграл «Рейнджерс». Сергей Бобровский отразил 23 броска и стал третьей звездной матча. По две шайбы забросили Александр Веннберг и Кэм Аткинсон.

«Эдмонтон» проиграл «Нэшвиллу» со счетом 4:5, но капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид стал первым игроком в сезоне, набравшим 70 очков. На счету Макдэвида 71 балл, и он опережает идущего вторым в таблице бомбардиров Сидни Кросби на 4 очка.

Остальные результаты дня:

«Даллас» – «Бостон» – 3:6

«Каролина» – «Калгари» – 1:3

«Флорида» – «Оттава» – 1:2

«Аризона» – «Баффало» – 3:2

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