AFP

«Тампа-Бэй» обменяла Бена Бишопа в «Лос-Анджелес»

«Тампа-Бэй» обменяла Бишопа в «Лос-Анджелес»
Eurosport

1 час назад

«Лайтнинг» избавились от клубного рекордсмена.

«Тампа-Бэй» подорвала трансферное пространство НХЛ громким бартером.

Команда обменяла вратаря Бена Бешопа и право выбора в пятом раунде драфта-2017 на голкипера «Лос-Анджелес» Петера Будая, защитника Эрика Чернака и пик в седьмом раунде. При определенных условиях «Тампа» получит еще один выбор при волне обменов.

  • Бишоп – рекордсмен «Тампы» по победам (131), сухим матчам (17), проценту отраженных бросков (92,1%) и коэффициенту надежности (2,28). В 2016 году Бен вошел в число финалистов в борьбе за звание лучшего вратаря сезона. Летом Бишоп станет неограниченно свободным агентом.
  • В сезоне-2016/17 Бишоп и его бэкап Андрей Василевский сыграли по 32 матча. Американец одержал 16 побед, россиянин – 11.
  • 34-летний Будай в сезоне-2016/17 одержал 27 побед в 53 матчах и вышел на первое место по сухим матчам (7).
  • «Кингс» и «Лайтнинг» находятся вне зоны плей-офф.

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