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Нападающий «Калгари» спас команду от гола, отразив шайбу шлемом

Нападающий «Калгари» спас команду от гола, отразив шайбу шлемом
Eurosport

12 мин. назад

Защитник «Каролины» Райан Мёрфи бросал от души, но у Мэтта Стэйджана крепкая голова.

В матче регулярного чемпионата НХЛ Стэйджан не позволил «Харрикейнс» оторваться на два гола: при счете 0:1 Мэтт, оказавшийся в воротах вместе с голкипером, отразил головой мощнейший щелчок Мёрфи.

«Калгари» забросил после этого эпизода три шайбы и победил «Каролину» со счетом 3:1.

Дубль сделал Джонни Гудро, на счету которого также волшебный ассист на Майкла Ферланда.

  • «Калгари» с 70 очками занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ.

Турнирная таблица чемпионата НХЛ, где «Калгари» молодцом

Страничка в фейсбуке рада видеть парней с крепкими головами

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