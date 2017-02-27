Нападающий «Калгари» спас команду от гола, отразив шайбу шлемом

В матче регулярного чемпионата НХЛ Стэйджан не позволил «Харрикейнс» оторваться на два гола: при счете 0:1 Мэтт, оказавшийся в воротах вместе с голкипером, отразил головой мощнейший щелчок Мёрфи.

«Калгари» забросил после этого эпизода три шайбы и победил «Каролину» со счетом 3:1.

Дубль сделал Джонни Гудро, на счету которого также волшебный ассист на Майкла Ферланда.

«Калгари» с 70 очками занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ.

Турнирная таблица чемпионата НХЛ, где «Калгари» молодцом

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