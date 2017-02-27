Eurosport
Брендон Мэннинг получил 2 матча дисквалификации за уничтожающий хит против Джейка Гюнтцеля
Защитник «Филадельфии» немного переборщил.
Брендон напакостил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга», который прошел на открытом воздухе. Судьи проглядели эпизод и не удалили хоккеиста «Флайерс» за фол на Джейке Гюнтцеле.
Мэннинг получил два матча дисквалификации за это нарушение.
- Гюнтцел сделал 2 ассиста, став первой звездой встречи.
- «Пингвинс» выиграли со счетом 4:2.
Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте