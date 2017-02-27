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Брендон Мэннинг получил 2 матча дисквалификации за уничтожающий хит против Джейка Гюнтцеля

Мэннинг получил 2 матча дисквалификации за уничтожающий хит против Гюнтцеля
Eurosport

48 мин. назад

Защитник «Филадельфии» немного переборщил.

Брендон напакостил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга», который прошел на открытом воздухе. Судьи проглядели эпизод и не удалили хоккеиста «Флайерс» за фол на Джейке Гюнтцеле.

Мэннинг получил два матча дисквалификации за это нарушение.

  • Гюнтцел сделал 2 ассиста, став первой звездой встречи.
  • «Пингвинс» выиграли со счетом 4:2.

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