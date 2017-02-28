From Official Website

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров забросил 3 одинаковых шайбы в матче с «Оттавой»

Кучеров забросил 3 одинаковых шайбы в матче с «Оттавой»
Eurosport

16 мин. назад

Российский нападающий превратил свой бросок в удар кувалдой.

«Тампа» победила дома «Оттаву» со счетом 5:1. Кучеров сделал хет-трик во втором периоде. Все шайбы российский форвард, когда его команда находилась в большинстве. Также на счету Кучерова голевая передача.

  • Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 39 из 40 бросков.
  • По итогам матча Кучеров, на счету которого стало 26 голов в нынешнем сезоне, был признан первой звездой игры, Василевский – второй.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка недели Longines: «Белый дерн Санкт-Морица»

01:23
Популярные видео
Унижение «динозавров», растянутое мюнхенцами на 8 голов
 504 просмотров19 ч
Пяточка от Обамеянга и еще 4 волшебных голевых касания немецкого уикенда
3 764 просмотров20 ч
А еще вам может понравиться