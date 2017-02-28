Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров забросил 3 одинаковых шайбы в матче с «Оттавой»

«Тампа» победила дома «Оттаву» со счетом 5:1. Кучеров сделал хет-трик во втором периоде. Все шайбы российский форвард, когда его команда находилась в большинстве. Также на счету Кучерова голевая передача.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 39 из 40 бросков.

По итогам матча Кучеров, на счету которого стало 26 голов в нынешнем сезоне, был признан первой звездой игры, Василевский – второй.

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