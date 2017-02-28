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Никита Кучеров признан первой звездой дня, Александр Радулов – второй
Российские хоккеисты зажгли этой ночью в НХЛ.
Хет-трик и ассист Кучерова в понедельник помогли «Тампе-Бэй» победить дома «Оттаву» со счетом 5:1.
«Монреаль» на выезде в овертайме обыграл «Нью-Джерси» – 4:3. Радулов, не набиравший очков в шести матчах подряд, забросил шайбу и сделал три передачи.
- Третьей звездой дня стал форвард «Миннесоты» Микаэль Гранлунд, гол которого в овертайме принес «Уайлд» победу над «Лос-Анджелесом» (5:4).
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