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Никита Кучеров признан первой звездой дня, Александр Радулов – второй

Кучеров признан первой звездой дня, Радулов – второй
Eurosport

9 мин. назад

Российские хоккеисты зажгли этой ночью в НХЛ.

Хет-трик и ассист Кучерова в понедельник помогли «Тампе-Бэй» победить дома «Оттаву» со счетом 5:1.

«Монреаль» на выезде в овертайме обыграл «Нью-Джерси» – 4:3. Радулов, не набиравший очков в шести матчах подряд, забросил шайбу и сделал три передачи.

  • Третьей звездой дня стал форвард «Миннесоты» Микаэль Гранлунд, гол которого в овертайме принес «Уайлд» победу над «Лос-Анджелесом» (5:4).

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