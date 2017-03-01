Двукратный чемпион НХЛ в составе «Чикаго» Джонни Одуйя вернулся в «Блэкхоукс»

«Даллас Старс» обменял защитника Джонни Одуйю в «Чикаго» на форварда системы «Блэкхоукс» Марка Макнила и условный пик четвертого раунда на драфте-2018.

«Джонни стал неограниченно свободным агентом, и с ситуацией в нашей команде важно, чтобы мы получили как можно больше активов за него, – заявил генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл. – Одуйя был великим воином в нашем клубе на протяжении всех полутора лет, что он был здесь, поэтому мы дали ему шанс уехать в «Чикаго». Они уже в плей-офф, а обмен защитника поможет нам двигаться дальше».

35-летний Одуйя провел только одну игру после травмы колена, полученной в середине января. По словам генменеджера «Далласа» игрок полностью здоров и готов выходить на лед.

В сезоне-2016/17 хоккеист провел 37 матчей и набрал 7 очков (1+6).

Одуйя выступал за «Блэкхоукс» с 2012 по 2015 годы. и выиграл два Кубка Стэнли (в 2013 и 2015 годах).

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