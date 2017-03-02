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Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров набрал 12 очков в последних четырех играх

Кучеров набрал 12 очков в последних четырех играх
Eurosport

13 мин. назад

Российский нападащий продолжил результативную серию в матче с «Каролиной».

Встреча, прошедшая в среду на льду «Тампы-Бэй», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Никита Кучеров забросил шайбу на 56-й минуте и отдал две голевые передачи на Виктора Хедмана, который принес «Лайтнинг» победу в овертайме.

  • В сезоне 2016/17 Кучеров в 55 играх набрал 61 (27+34) очко.
  • «Тампа-Бэй» занимает 11-е место в Восточной конференции, отставая от идущего восьмым «Торонто» на 3 балла.

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