AFP

Форвард «Чикаго» Артем Анисимов выбыл на неопределенный срок

Анисимов выбыл на неопределенный срок
Eurosport

1 час назад

Российский нападающий получил травму в матче с «Питтсбургом».

Анисимов получил повреждение во втором периоде матча и не выходил на лед до конца встречи. После игры главный тренер «ястребов» Джоэль Кенневиль рассказал о травме игрока.

«У Анисимова небольшое повреждение, но, кажется, не очень серьезное. Точнее узнаем после углубленного медобследования. Не думаю, что он выбыл на долгий срок, но какое-то время пропустит. У него травма нижней части тела», – цитирует Кенневиля официальный сайт НХЛ.

  • «Чикаго» одержал победу над «Питтсбургом» со счетом 4:1.
  • Анисимов в сезоне-2016/17 набрал 43 (22+21) очка в 59 матчах регулярки.

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