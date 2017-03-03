AFP

«Филадельфия Флайерс» подписала игрока молодежной сборной России

«Филадельфия» подписала игрока молодежной сборной России
Eurosport

17 мин. назад

Русская колония в Пенсильвании растет.

Герман Рубцов заключил контракт новичка с «Филадельфией». Парня выбрали на драфте-2016 в первом раунде под общим 22-м номером, сообщает официальный сайт «Флайерс».

18-летний нападающий присоединится к соотечественникам Ивану Проворову и Роману Любимову.

  • Сезон-2016/17 Герман начал в «Витязе», за который сыграл 15 матчей в КХЛ и не набрал очков.
  • В январе Рубцов завоевал бронзу МЧМ-2017 в составе сборной России, после чего расторг контракт с «Витязем» и дебютировал за клуб «Шикутими Сагенинс» из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).
  • В 14 матчах QMJHL Рубцов набрал 20 (8+12) очков.

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