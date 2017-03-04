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Нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина признали первой звездой дня НХЛ

Малкина признали первой звездой дня НХЛ
Eurosport

2 мин. назад

Российский форвард расправился с «Тампой».

В 700-м матче в НХЛ нападающий «Пингвинс» забросил 2 шайбы и сделал 1 ассист, а «Питтсбург» легко победил «Лайтнинг» (5:2) и закрепился на третьей строчке в таблице.

Благодаря 3 набранным очкам Малкин стал первой звездой игрового дня. Второй звездой был назван вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак (29 отраженных бросков из 29 в матче против «Сент-Луиса»). Третьей звездой стал нападающий «Анахайма» Рикард Ракелль. Благодаря его усилиям «Дакс» побили «Торонто» (5:2).

  • На счету Евгения Малкина 28 голов и 37 ассистов в 56 матчах сезона-2016/17.
  • «Питтсбург» набрал 86 очков и уступает лидирующему в Восточной конференции «Вашингтону» 7 баллов.

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