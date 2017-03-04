Eurosport
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поработал разносчиком пиццы и удивил фанов
А еще лидер «Кэпиталс» стал поваром.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поработал курьером у производителя пиццы Papa John’s в рамках благотворительной акции. Один доллар с каждого заказа уходил в благотворительный фонд. Хоккеист даже поучаствовал в готовке некоторых пицц.
- Овечкин набрал 54 (27+27) очка в 63 матчах сезона-2016/17.
- Капитан «Кэпиталс» – шестикратный лучший снайпер регулярных чемпионов.
- «Вашингтон» с 93 очками лидирует в Восточной конференции.
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