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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поработал разносчиком пиццы и удивил фанов

Овечкин поработал разносчиком пиццы и удивил фанов
Eurosport

58 мин. назад

А еще лидер «Кэпиталс» стал поваром.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поработал курьером у производителя пиццы Papa John’s в рамках благотворительной акции. Один доллар с каждого заказа уходил в благотворительный фонд. Хоккеист даже поучаствовал в готовке некоторых пицц.

  • Овечкин набрал 54 (27+27) очка в 63 матчах сезона-2016/17.
  • Капитан «Кэпиталс» – шестикратный лучший снайпер регулярных чемпионов.
  • «Вашингтон» с 93 очками лидирует в Восточной конференции.

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