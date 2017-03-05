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Лучший буллит столетия от Никиты Кучерова, в одно мгновение порвавший интернет

Лучший буллит столетия от Кучерова, в одно мгновение порвавший интернет
Eurosport

21 мин. назад

Просто и гениально.

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров порвал все хайлайты и хит-парады НХЛ победным буллитом в матче против «Баффало». 23-летний хоккеист сделал движение клюшкой, будто собирается провести финт, а сам отпустил шайбу, которая свободно проскользнула меж щитков вратаря Робина Ленера.

«Специально ли я отпустил шайбу? Да», – сказал после матча Кучеров.

«Конечно, Никита сделал это намерено. Он постоянно исполняет этот трюк на тренировках. Думаю, многие так делают, но никто бы не решился исполнить это в официальной игре. В этом весь Никита.

Этот гол вечно будут крутить на ютубе. Не могу дождаться возможности, чтобы еще раз его посмотреть», – восторгался одноклубник Кучерова Тайлер Джонсон.

  • Кучеров набрал 63 (28+35) очка в 57 матчах в сезоне-2016/17 и расположился на 10-м месте среди бомбардиров.

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