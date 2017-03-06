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Сергей Бобровский побил клубный рекорд «Коламбуса» и стал первой звездой дня

Бобровский побил клубный рекорд «Коламбуса» и стал первой звездой дня
Eurosport

51 мин. назад

Второй сухарь за три дня.

Сергей Бобровский принес победу «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:0), отразив все 20 бросков. Вратарь одержал 34-ю победу в сезоне-2016/17 и побил клубный рекорд Стива Мэйсона, установленный в сезоне-2008/09.

НХЛ отметила достижение Бобровского, признав его первой звездой игрового дня, сообщает официальный сайт лиги.

  • В сезоне-2016/17 Бобровский провел 51 матч и пропустил 104 шайбы, отражая 92,9% бросков.
  • По количеству сухих матчей (5) Сергей занимает четвертое место в этом сезоне.

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