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Сергей Бобровский побил клубный рекорд «Коламбуса» и стал первой звездой дня
Второй сухарь за три дня.
Сергей Бобровский принес победу «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:0), отразив все 20 бросков. Вратарь одержал 34-ю победу в сезоне-2016/17 и побил клубный рекорд Стива Мэйсона, установленный в сезоне-2008/09.
НХЛ отметила достижение Бобровского, признав его первой звездой игрового дня, сообщает официальный сайт лиги.
- В сезоне-2016/17 Бобровский провел 51 матч и пропустил 104 шайбы, отражая 92,9% бросков.
- По количеству сухих матчей (5) Сергей занимает четвертое место в этом сезоне.
Календарь и результаты регулярного чемпионата НХЛ
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