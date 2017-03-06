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Никиту Кучерова признали первой звездой недели НХЛ, Сергея Бобровского – второй

Кучерова признали первой звездой недели НХЛ, Бобровского – второй
Eurosport

1 час назад

Сумасшедший буллит не остался без внимания.

Сразу два российских хоккеиста попали в тройку лучших игроков недели НХЛ.

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой за хет-трик в ворота «Сенаторс», решающий ассист в овертайме против «Каролины» и фантастический победный буллит в матче с «Баффало».

Звание второй звезды досталось киперу Сергею Бобровскому из «Коламбуса», отбившему на неделе 87 бросков из 88. Два шатаута и 99% надежности принесли «Блю Джекетс» победы над «Миннесотой» (1:0) и «Нью-Джерси» (3:0).

Третья строчка в топе ушла к вратарю «Монреаля» Кэри Прайсу. «Канадиенс» выиграли 3 встречи благодаря 97% отбитых бросков.

  • Кучеров набрал 63 (28+35) очка в 57 матчах в сезоне-2016/17 и расположился на 10-м месте среди бомбардиров.
  • Сергей Бобровский сыграл 5 сухих матчей в НХЛ-2016/17.

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