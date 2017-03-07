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Новый клуб НХЛ из Лас-Вегаса подписал первого хоккеиста
Осталось еще чуть-чуть.
Первым новичком «Вегаса» стал 21-летний центрфорвард Рид Дюк. Официальный сайт клуба сообщает, что с ним подписан трехлетний контракт. Сезон-2016/17 нападающий закончит в команде Западной хоккейной лиги «Брендон».
- «Вегас» будет выступать в НХЛ с сезона-2017/18.
- О принятии в лигу было объявлено 22 июня 2016 года.
- «Вегас» станет 31-м клубом в НХЛ. Команда будет выступать в Тихоокеанском дивизионе в Западной конференции.
- Состав «Голден Найтс» будет набран с помощью драфта расширения.
- В начале декабря 2016 года бывший нападающий сборной России Алексей Яшин стал миноритарным владельцем «Вегаса».
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