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Новый клуб НХЛ из Лас-Вегаса подписал первого хоккеиста

Новый клуб НХЛ из Лас-Вегаса подписал первого хоккеиста
Eurosport

26 мин. назад

Осталось еще чуть-чуть.

Первым новичком «Вегаса» стал 21-летний центрфорвард Рид Дюк. Официальный сайт клуба сообщает, что с ним подписан трехлетний контракт. Сезон-2016/17 нападающий закончит в команде Западной хоккейной лиги «Брендон».

  • «Вегас» будет выступать в НХЛ с сезона-2017/18.
  • О принятии в лигу было объявлено 22 июня 2016 года.
  • «Вегас» станет 31-м клубом в НХЛ. Команда будет выступать в Тихоокеанском дивизионе в Западной конференции.
  • Состав «Голден Найтс» будет набран с помощью драфта расширения.
  • В начале декабря 2016 года бывший нападающий сборной России Алексей Яшин стал миноритарным владельцем «Вегаса».

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