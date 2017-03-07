Артемий Панарин извинился за фразу о нежелании заниматься сексом с темнокожей девушкой

В 2012 году нападающий неудачно пошутил на одной из телепередач. Отвечая на вопрос, чем бы он никогда не смог заниматься, Панарин сказал: «Сексом с негритянкой». Данное высказывание не осталось незамеченным в американских СМИ, и в воскресенье «Чикаго» выступил с заявлением от лица хоккеиста.

«В 2012 году я был гостем на российском шоу и позволил себе нетактичные комментарии, о которых я глубоко сожалею. Я понимаю, что мои слова были оскорбительными, и приношу за них извинения», – цитирует Артемия Chicago Tribune.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года.

По итогам сезона-2015/16 россиянин был признан лучшим новичком лиги.

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