Хенрик Лундквист: «Много разговаривал с Роджером Федерером, хотел поучиться у него»

«Я много разговаривал с Роджером о его тренировках и подходе к делу. Роджер – чемпион, лучший теннисист в истории, и, разумеется, мне было интересно поучиться у него и перенять все, что можно.

Но в детали вдаваться не буду», – заявил Лункдвист, слова которого приводит Tennis World USA.

Федерер тоже высоко высказался о шведском голкипере:

«Не думаю, что многое мог насоветовать Хенрику. Он уже добился высоких результатов в своем деле. Думаю, он придерживается тех же взглядов, что и я – упорная работа без перерывов».

Федерер 18 раз побеждал на турнирах «Большого шлема» – рекорд мужского одиночного разряда.

Лундквист – участник трех Матчей всех звезд НХЛ, обладатель приза «Везина Трофи»-2011/12, вручаемого лучшему вратарю сезона.

В ночь на 5 мая «Рейнджерс» проведут четвертый матч серии второго раунда против «Оттавы». Команда из Нью-Йорка уступает 1-2.

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