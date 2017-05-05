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«Рейнджерс» сравнял счет в серии с «Оттавой» в плей-офф Кубка Стэнли

«Рейнджерс» сравнял счет в серии с «Оттавой»
Eurosport

Вчера в 09:16

Первой звездой матча признан Оскар Линдберг.

Встреча, прошедшая в четверг в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1. Дубль в составе «Рейнджерс» сделал Оскар Линдберг (23-я и 36-я минуты), по шайбе забросили Ник Холден (15) и Крис Крайдер (51). У «Оттавы» отличился Кайл Террис (54).

  • Счет в серии до четырех побед стал ничейным – 2-2.
  • Пятый матч соперники проведут на льду «Оттавы» 6 мая.

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