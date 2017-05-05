Вадим Шипачев подписал контракт с новым клубом НХЛ на 9 миллионов долларов

Договор с 30-летним нападающим рассчитан на два года. Шипачев будет зарабатывать в среднем за сезон 4,5 миллиона долларов, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Вадим – высококвалифицированный плеймейкер, сделавший впечатляющую карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

Он выиграл два чемпионата КХЛ, был одним из лидеров лиги по заброшенным шайбам в последние два сезона и успешен на международном уровне в составе сборной России. Мы верим, что он может стать важным игроком в НХЛ», – сказал генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи.

Клуб из Лас-Вегаса был принят в НХЛ 22 июня 2016 года. Команда начнет выступать в лиге с сезона-2017/18 в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции.

Шипачев в регулярном сезоне КХЛ-2016/17 провел 50 игр, в которых набрал 76 очков (26+50).

Смотрите все матчи Кубка Стэнли на Eurosport Player

Подпишитесь на канал сайта в телеграме и регулярно получайте свежайшие тексты

Самый спортивный инстаграм