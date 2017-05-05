Сидни Кросби: «Александр Овечкин просто пытался помешать голу, а с Мэттом Нисканеном сложно сказать»

5 мая Сид вышел на тренировку «Пингвинс» в обычном свитере, что означает работу без ограничений. Форвард дал комментарии относительно эпизода, в котором получил травму.

«Овечкин просто пытался помешать голу. Это совершенно обычное действие. Есть разные уровни жесткости, но это абсолютно нормально, когда рвешься к воротам с шайбой. Парни пытаются помешать тебе бросить.

По ситуации с Нисканеном сложно сказать. Я не собираюсь сидеть тут и предполагать. Но такое происходит не часто.

Было здорово выйти на лед. Здорово тренироваться с парнями. Себя чувствую хорошо. Сейчас делаю только то, что мне говорят делать», – приводит слова Кросби Sportsnet.

29-летний Сид пропустил четвертую игру серии, которую «пингвины» выиграли без капитана – 3:2.

Пятый матч, в котором «Питтсбург» может выбить «Вашингтон» из плей-офф, пройдет в столице США 6 мая.

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