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Сидни Кросби: «Александр Овечкин просто пытался помешать голу, а с Мэттом Нисканеном сложно сказать»
Капитан «Питтсбурга» не держит зла на хоккеистов «Вашингтона» за сотрясение, которое получил в третьем матче серии плей-офф НХЛ.
5 мая Сид вышел на тренировку «Пингвинс» в обычном свитере, что означает работу без ограничений. Форвард дал комментарии относительно эпизода, в котором получил травму.
«Овечкин просто пытался помешать голу. Это совершенно обычное действие. Есть разные уровни жесткости, но это абсолютно нормально, когда рвешься к воротам с шайбой. Парни пытаются помешать тебе бросить.
По ситуации с Нисканеном сложно сказать. Я не собираюсь сидеть тут и предполагать. Но такое происходит не часто.
Было здорово выйти на лед. Здорово тренироваться с парнями. Себя чувствую хорошо. Сейчас делаю только то, что мне говорят делать», – приводит слова Кросби Sportsnet.
- 29-летний Сид пропустил четвертую игру серии, которую «пингвины» выиграли без капитана – 3:2.
- Пятый матч, в котором «Питтсбург» может выбить «Вашингтон» из плей-офф, пройдет в столице США 6 мая.
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