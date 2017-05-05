Getty Images

Сидни Кросби: «Александр Овечкин просто пытался помешать голу, а с Мэттом Нисканеном сложно сказать»

Кросби: «Овечкин просто пытался помешать голу, а с Нисканеном сложно сказать»
Eurosport

Вчера в 22:39

Капитан «Питтсбурга» не держит зла на хоккеистов «Вашингтона» за сотрясение, которое получил в третьем матче серии плей-офф НХЛ.

5 мая Сид вышел на тренировку «Пингвинс» в обычном свитере, что означает работу без ограничений. Форвард дал комментарии относительно эпизода, в котором получил травму.

«Овечкин просто пытался помешать голу. Это совершенно обычное действие. Есть разные уровни жесткости, но это абсолютно нормально, когда рвешься к воротам с шайбой. Парни пытаются помешать тебе бросить.

По ситуации с Нисканеном сложно сказать. Я не собираюсь сидеть тут и предполагать. Но такое происходит не часто.

Было здорово выйти на лед. Здорово тренироваться с парнями. Себя чувствую хорошо. Сейчас делаю только то, что мне говорят делать», – приводит слова Кросби Sportsnet.

  • 29-летний Сид пропустил четвертую игру серии, которую «пингвины» выиграли без капитана – 3:2.
  • Пятый матч, в котором «Питтсбург» может выбить «Вашингтон» из плей-офф, пройдет в столице США 6 мая.

Проброс погоды. Кросби против каннибалов

Смотрите на Кросби и остальных монстров на Eurosport Player

Канал, который покажет все мощные моменты серии

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка недели Longines – Kentucky Oaks

01:23
Популярные видео
«Блюз» царил на добиваниях и сгоняет в Нэшвилл на шестой матч серии
1 323 просмотров19 ч
Отбойник спас авто польского раллиста от падения с холма
2 066 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться