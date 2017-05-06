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«Сент-Луис» сократил отставание в серии с «Нэшвиллом»
«Блюзмены» сохранили шансы на выход в финал Западной конференции.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Сент-Луисе, завершилась победой хозяев – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).
На шайбы Дмитрия Яшкина (26-я минута) и Джейдена Шварца (41') гости ответили точным броском Джеймса Нила (34').
- Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Нэшвилла»
- Следующий матч пройдет на площадке «Предаторс» 7 мая.
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