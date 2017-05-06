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«Анахайм» отыграл 3 шайбы у «Эдмонтона», сняв вратаря, и победил в овертайме

«Анахайм» отыграл 3 шайбы у «Эдмонтона», сняв вратаря, и победил в овертайме
Eurosport

17 ч. назад

Могучий камбэк «уток».

«Эдмонтон» вел 3:0 к 57-й минуте матча благодаря голам Леона Драйзайтля, Коннора Макдэвида и Дрейка Каджулы.

Хозяева забросили три шайбы на последних минутах третьего периода, играя с пустыми воротами. На 57-й минуте отличился Райан Гецлаф, на 58-й – Кэм Фаулер, а Рикард Ракелл сравнял счет за 15 секунд до сирены.

Во втором овертайме победу «Анахайму» принес Кори Перри.

  • «Анахайм» повел в серии до четырех побед со счетом 3-2.
  • Шестая игра серии пройдет 8 мая в Эдмонтоне.

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