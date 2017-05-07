Овечкин и Кузнецов раздробили «Питтсбург» за 27 секунд, наплевав на возвращение Кросби

«Питтсбург» приехал в гости к «Вашингтону» на пятую игру серии второго раунда плей-офф, имея шансы досрочно завершить противостояние. Тренерский штаб до последних секунд тянул с информацией относительно участия в матче Сидни Кросби, и в итоге капитан «Пингвинс» вышел на лед.

До третьего периода «Питтсбург» вел в счете 2:1. Отличились Карл Хагелин (11-я минута) и Фил Кессел (25'), которому ассистировали Кросби и Евгений Малкин. Между двумя шайбами «пингвинов» уместился гол Андре Бураковски (20').

В начале третьей 20-минутки Никлас Бэкстрём восстановил равновесие в счете, а затем Евгений Кузнецов и Александр Овечкин в течение 27 секунд двумя голами отправили соперника в нокаут.

«Вашингтон» по-прежнему уступает в серии 2-3. Шестая игра пройдет в Питтсбурге в ночь на 9 мая.

В другом матче «Оттава» в овертайме выиграла перестрелку у «Рейнджерс» со счетом 5:4 ОТ и вновь повела в серии – 3-2.

У «Сенаторс» отличились Марк Стоун (7'), Том Пайатт (29'), Майк Хоффман (29'), Дерик Брассар (59'), Кайл Террис (67'). В составе «Рейнджерс» по шайбе забросили Йеспер Фаст (5'), Ник Холден (6'), Райан Макдона (38') и Джимми Веси (53').

Шестая игра пройдет в Нью-Йорке в ночь на 10 мая.

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