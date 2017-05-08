«Нэшвилл» завершил сезон Тарасенко, Слепышев поучаствовал в уничтожении «Анахайма»

«Нэшвилл» принимал «Сент-Луис» в шестом матче серии и одержал волевую победу – 3:1. На третьей минуте Пол Штястны с передачи Владимира Тарасенко подарил «Блюз» надежду на продолжение борьбы, но «Предаторс» ответили шайбами Романа Йоси (21-я минута), Райана Джохансена (44) и Калле Ярнкрока (59).

«Нэшвилл» выиграл серию 4-2 и впервые за 18 лет существования вышел в финал конференции.

В другом матче вечера «Эдмонтон» уничтожил «Анахайм» со счетом 7:1 и перевел серию в седьмую игру. Леон Драйзайтль оформил хет-трик и набрал 5 очков в матче, Антон Слепышев отметился заброшенной шайбой.

Решающий матч пройдет в ночь 11 мая.

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