«Вашингтон» забросил 5 шайб и сравнял счет в серии с «Питтсбургом»

В шестой игре четвертьфинала Кубка Стэнли «Вашингтон» на выезде разгромил «Питтсбург» (5:2) и сравнял счет в противостоянии – 3-3. «Кэпиталс» вышли вперед в первом периоде усилиями Ти-Джея Оши (13'). В дальнейшем гости только нарастили преимущество, доведя его до пяти шайб. Дубль на счету Андре Бураковского (27', 53'), еще по шайбе забросили Никлас Бекстрём (41') и Джон Карлсон (52'). Два ассиста на счету Евгения Кузнецова, один – у Дмитрия Орлова.

«Питтсбург» ответил в самом конце дуплетом из шайб Джейка Гюнцеля (57') и Евгения Малкина (58').

«Вашингтон» совершил камбэк со счета 1-3 в серии.

Решающий матч состоится 11 мая на льду «Кэпиталс».

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