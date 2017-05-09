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Евгений Малкин стал лучшим российским снайпером в истории Кубка Стэнли

Малкин стал лучшим российским снайпером в истории Кубка Стэнли
ТАСС

7 ч. назад

Рекорд Федорова пал.

Нападающий «Питтсбурга» забросил шайбу в шестом матче серии против «Вашингтона» и единолично занял первое место среди российских игроков по количеству заброшенных шайб в розыгрышах Кубка Стэнли. Малкин отличился на 58-й минуте матча, в котором его команда проиграла со счетом 2:5. На счету российского форварда теперь 53 шайбы в 135 матчах.

Малкин опередил Сергея Федорова, на счету которого 52 шайбы в 183 играх плей-офф в составе «Детройта» и «Вашингтона». На третьем месте в списке лучших российских снайперов Кубка Стэнли идет Александр Овечкин, который забросил 46 шайб в 96 матчах в плей-офф за «Вашингтон».

  • Малкин лидирует в таблице бомбардиров плей-офф Кубка Стэнли-2016/17, набрав 18 очков (5+13) в 11 матчах.
  • Всего на счету Малкина в плей-офф теперь 147 очков (53 + 94) в 135 матчах. На счету Федорова 176 (52+124) очков в 183 матчах.
  • В составе «Питтсбурга» Малкин дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016).

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