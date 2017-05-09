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Форвард СКА Илья Ковальчук обсудил с генменеджером «Нью-Джерси» возможность возвращения в НХЛ

Ковальчук обсудил с генменеджером «Нью-Джерси» возможность возвращения в НХЛ
Р-Спорт

7 ч. назад

Камбэк не за горами.

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро провел переговоры с форвардом СКА Ильей Ковальчуком о возвращении в НХЛ. По его словам, «Девилс» рассматривают все варианты по будущему 34-летнего хоккеиста. Официально клуб владеет правами на Ковальчука, но не может подписать с ним контракт ранее 1 июля.

  • Ковальчук в 2010 году подписал с «Девилс» 15-летний контракт на 100 миллионов долларов.
  • В сезоне-2011/12 Ковальчук и «Нью-Джерси» дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Лос-Анджелесу» (2-4).
  • В 2013 году Илья объявил о завершении карьеры в НХЛ, после чего подписал контракт с петербургским СКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина (2015, 2017).
  • Ранее партнер Ковальчука по СКА Вадим Шипачев подписал контракт с «Лас-Вегасом», который осенью дебютирует в НХЛ.

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