Getty Images
Форвард СКА Илья Ковальчук обсудил с генменеджером «Нью-Джерси» возможность возвращения в НХЛ
Камбэк не за горами.
Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро провел переговоры с форвардом СКА Ильей Ковальчуком о возвращении в НХЛ. По его словам, «Девилс» рассматривают все варианты по будущему 34-летнего хоккеиста. Официально клуб владеет правами на Ковальчука, но не может подписать с ним контракт ранее 1 июля.
- Ковальчук в 2010 году подписал с «Девилс» 15-летний контракт на 100 миллионов долларов.
- В сезоне-2011/12 Ковальчук и «Нью-Джерси» дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Лос-Анджелесу» (2-4).
- В 2013 году Илья объявил о завершении карьеры в НХЛ, после чего подписал контракт с петербургским СКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина (2015, 2017).
- Ранее партнер Ковальчука по СКА Вадим Шипачев подписал контракт с «Лас-Вегасом», который осенью дебютирует в НХЛ.
Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте