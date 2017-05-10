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«Оттава» разделалась с «Рейнджерс» в шестом матче и вышла в финал Восточной конференции

«Оттава» вышла в финал Восточной конференции
Eurosport

6 ч. назад

Вторая четвертьфинальная серия завершена.

Встреча прошла на площадке «Рейнджерс» и завершилась победой «Оттавы» в основное время – 4:2. Гости открыли счет по истечении пяти минут усилиями Майка Хоффмана. На 15-й минуте «Рейнджерс» во второй раз огорчил Марк Стоун, обеспечив «Сенаторс» комфортное преимущество.

Во втором и третьем периодах команды обменялись шайбами: у «Оттавы» отличились Эрик Карлссон (36') и Жан-Габриэль Пажо (60', пустые ворота), у «Рейнджерс» – Мика Зибанеяд (34') и Крис Крайдер (41'). Серия завершилась со счетом 4-2.

  • В полуфинале «Оттава» сыграет с победителем серии между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» (3-3).

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