«Оттава» разделалась с «Рейнджерс» в шестом матче и вышла в финал Восточной конференции

Встреча прошла на площадке «Рейнджерс» и завершилась победой «Оттавы» в основное время – 4:2. Гости открыли счет по истечении пяти минут усилиями Майка Хоффмана. На 15-й минуте «Рейнджерс» во второй раз огорчил Марк Стоун, обеспечив «Сенаторс» комфортное преимущество.

Во втором и третьем периодах команды обменялись шайбами: у «Оттавы» отличились Эрик Карлссон (36') и Жан-Габриэль Пажо (60', пустые ворота), у «Рейнджерс» – Мика Зибанеяд (34') и Крис Крайдер (41'). Серия завершилась со счетом 4-2.

В полуфинале «Оттава» сыграет с победителем серии между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» (3-3).

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин

Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player

Подпишись на канал сайта в телеграме и регулярно получай свежайшие тексты

Самый спортивный инстаграм