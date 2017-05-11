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«Питтсбург» оставил проклятие в силе и завершил сезон «Вашингтона» во втором раунде плей-офф НХЛ
«Пингвинс» победили «Кэпиталс» в седьмом матче серии и вышли в финал Восточной конференции.
Матч, прошедший в ночь на 11 мая в столице США, завершился победой гостей со счетом 2:0. Первый гол забил во втором периоде Брайан Раст, а в третьей 20-минутке шикарный бросок с неудобной руки удался Патрику Хорнквисту.
- «Питтсбург» выиграл серию 4-3.
- Соперником «пингвинов» в финале конференции станет «Оттава».
- «Пингвинс» выиграли у «Кэпиталс» девятую серию плей-офф из 10.
- «Вашингтон» не в состоянии преодолеть барьер второго раунда на протяжении 19 лет.
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