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«Питтсбург» оставил проклятие в силе и завершил сезон «Вашингтона» во втором раунде плей-офф НХЛ

«Питтсбург» оставил проклятие в силе и завершил сезон «Вашингтона» во втором раунде
Eurosport

2 ч. назад

«Пингвинс» победили «Кэпиталс» в седьмом матче серии и вышли в финал Восточной конференции.

Матч, прошедший в ночь на 11 мая в столице США, завершился победой гостей со счетом 2:0. Первый гол забил во втором периоде Брайан Раст, а в третьей 20-минутке шикарный бросок с неудобной руки удался Патрику Хорнквисту.

  • «Питтсбург» выиграл серию 4-3.
  • Соперником «пингвинов» в финале конференции станет «Оттава».
  • «Пингвинс» выиграли у «Кэпиталс» девятую серию плей-офф из 10.
  • «Вашингтон» не в состоянии преодолеть барьер второго раунда на протяжении 19 лет.

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«Вашингтон» засадил Флери 5 шайб, а в конце встречи разрешил «пингвинам» отыграть 2 из них

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