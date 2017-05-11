«Кэпитал» Маркса. «Вашингтон» как самая интересная команда плей-офф НХЛ

" Вот теперь посмотрим, из чего мы сделаны. Все этот вопрос уже несколько лет задают "

Когда Ти Джей Оши произнес эти слова – после четвертого матча, выведшего «Питтсбург» вперед 3-1, – всем было ясно: «Вашингтон» все. Потому что именно это все было против «Кэпс»: и история битв с «пингвинами» в плей-офф, и проклятие второго раунда, и Кросби всегда сильнее Овечкина, и это невыносимое командное превосходство соперника в серии, в конце концов.

Но «Кэпиталс» действительно из чего-то сделаны. Из чего-то, что не свойственно всем остальным в этом безумном плей-офф, в котором посев не значит ровно ничего. Первый, восьмой – без разницы, готовься к войне, кто бы ты ни был. И все равно «Вашингтон» умудрился уделать всех.

Барри Тротц вместе со своими ребятами и голодными мальчишками Майка Бэбкока угостил всех самой сочной серией первого раунда. Даже ястребиное блюдо «Нэшвилла» не готовили на таком высоком градусе: дичь слишком быстро поджарилась. Пока «Анахайм» пресно раскатывал «Калгари», а «Питтсбург» вытирал тарелки синим мундиром Бобровского, Овечкин и Мэттьюз изрядно наперчили серию, ставшую чем-то с чем-то.

Четыре овертайма и ни единого матча, завершившегося с преимуществом любой из команд в два или более гола. Можно петь заслуженные оды «кленовым листьям», но «столичные» виновны в этом блокбастере на 50 процентов. Тролли заорут, что «Вашингтон» слаб, и поэтому не разделал «Торонто» быстрее.

Серия с «Питтсбургом» показала, что нет.

«Кэпиталс» далеки от идеала, но они кто угодно, только не слабаки. Ну кто еще мог выбраться из могилы в схватке с действующим чемпионом? Если «Питтсбург» их и без Кросби уделал во все том же четвертом матче, то о чем говорить? Овечкину пора на ЧМ. Тротц решил, что Овечкину пора в третье звено, и сравнял счет в серии.

На самом деле шестая игра была просто невообразимой. «Вашингтон» сделал с «Питтсбургом» то, чего не позволял делать с собой «Торонто». Это был идеальный матч победителей регулярки, даже Орпик не ошибался. «Пингвинов» смели и втоптали в грязь на глазах их болельщиков, когда их лидер и уже совсем не малыш Сид был на льду, а не в кабинете томографии. 15-5 по броскам во втором периоде, 5:0 по голам в третьем и совершенная беспомощность чемпиона – сальто-мортале, «Вашингтон» перевернул ход истории с ног на голову!

Видео - «Вашингтон» засадил Флери 5 шайб, а в конце встречи разрешил «пингвинам» отыграть 2 из них 02:24

Но оставалось еще это пресловутое проклятие второго раунда. В седьмом матче серии с «Кэпиталс» случилось самое предсказуемое: они как обычно бессовестно облажались в решающий момент. Кто владел инициативой и создавал моменты? «Вашингтон». Кто был агрессивнее и порвал соперника на вбрасываниях (36-23)? «Вашингтон»? Кто забивал голы? «Питтсбург».

Олицетворение случившегося – конечно же, Овечкин. Кто же еще? Судьба уже не смеется, она просто констатирует медицинский факт. В обоих голах «пингвинов» Александр недоработал в защите. В первом именно он должен был опуститься к своим воротам и прикрыть Раста – чуть-чуть не успел, потому что на секунду выпрямил ноги.

Не выбросил шайбу из зоны в эпизоде со вторым голом – тоже Александр. И опять немного застрял и ускорился позже, чем нужно.

Нет никакого желания выливать на Ови цистерну желчи, но вот этого-то «чуть-чуть» вечно не хватает ни ему, ни «Вашингтону». И еще один показательный момент: у восьмого номера не было голевых моментов. В седьмой встрече их по определению не может быть много, но вот Малкин один все-таки сотворил (хоть и не реализовал). Овечкин же в очередной, многомиллиардный раз вляпался в одну и ту же кучу.

Однако такая драматичная развязка и делает резюме «Кэпс» в плей-офф в разы интереснее. Уникальность блюда в том, что «Вашингтон» подает его на стол каждый год, но оно все равно не приедается. Без него уже будет даже как-то не так, как пицца без сыра.

Исторические провалы «столичных» в Кубке Стэнли и невероятный ход серии с «Пингвинс» отправляют в нокдаун даже бешеный «Эдмонтон» и несгибаемых «уток». Откуда у зажигательных «нефтяников» такая убийственная история падений, с которой ничто не сравнится по уровню порождаемой обратной связи! Беда «Вашингтона» в том, что ему не продолжить этого шоу. А хотят-то они именно этого.

«Политического» финала конференции с «сенаторами» не получилось – есть опасения, что «Питтсбург» сделает с «Оттавой» нечто более скучное, чем то, что мог бы в очередной раз сотворить этот предсказуемо непредсказуемый «Вашингтон».

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