Eurosport
«Анахайм» вышел в финал Западной конференции
«Утки» выиграли серию у «Эдмонтона».
Седьмая встреча серии до четырех побед, прошедшая в среду в Анахайме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
У «Анахайма» отличились Эндрю Кольяно (29-я минута) и Ник Ричи (44). У «Эдмонтона» шайбу забросил Дрэйк Каджула (4).
- Счет в серии стал 4-3 в пользу «Анахайма».
- Ранее в финал Восточной конференции пробились «Оттава» и «Питтсбург».
- «Анахайм» за выход в финал Кубка Стэнли поспорит с «Нэшвиллом».
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