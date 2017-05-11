«Анахайм» вышел в финал Западной конференции

Седьмая встреча серии до четырех побед, прошедшая в среду в Анахайме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

У «Анахайма» отличились Эндрю Кольяно (29-я минута) и Ник Ричи (44). У «Эдмонтона» шайбу забросил Дрэйк Каджула (4).

Счет в серии стал 4-3 в пользу «Анахайма».

Ранее в финал Восточной конференции пробились «Оттава» и «Питтсбург».

«Анахайм» за выход в финал Кубка Стэнли поспорит с «Нэшвиллом».

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