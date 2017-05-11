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Майк Коммодор: «На месте «Вашингтона» я бы сделал все, чтобы избавиться от Овечкина летом»

Коммодор: «На месте «Вашингтона» я бы сделал все, чтобы избавиться от Овечкина летом»
Eurosport

1 час назад

Обладатель Кубка Стэнли 2006 года знает, в какой клуб нужно перейти российскому форварду.

Бывший хоккеист «Каролины», «Тампы» и «Адмирала» раскритиковал Овечкина за его игру в седьмом матче серии против «Питтсбурга».

«Если бы я руководил «Вашингтоном», то сделал бы все, чтобы избавиться от Овечкина летом. Да, он настоящая забивная машина в регулярке, но слишком мягкий в важные моменты плей-офф.

Представляю вашего восьмого номера, «Лас-Вегас Голден Найтс»! Это было бы идеально для всех», – считает Коммодор.

  • Овечкин завершил седьмую встречу серии с «Пингвинс» с показателем полезности -2.
  • «Питтсбург» выиграл серию 4-3.
  • «Пингвинс» выиграли у «Кэпиталс» девятую серию плей-офф из 10.
  • «Вашингтон» не в состоянии преодолеть барьер второго раунда на протяжении 19 лет.
  • Майк Коммодор выиграл Кубок Стэнли в 2006 году в составе «Каролины».
  • Последним клубом спортсмена был «Адмирал».

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