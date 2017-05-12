Getty Images
Защитник «Динамо» Андрей Миронов перешел в худшую команду НХЛ
«Колорадо» заключил с российским хоккеистом двухлетнее соглашение.
«Лавина» подписала с Андреем контракт новичка, который истечет по окончании сезона-2018/19.
- «Колорадо» получил права на Миронова на драфте НХЛ-2015.
- Клуб выбрал защитника в четвертом раунде под общим 101-м номером.
- 22-летний Миронов в регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 провел 18 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.
- Андрей – серебряный призер ЧМ-2015.
- «Колорадо» стал худшим клубом НХЛ в XXI веке, набрав лишь 48 очков в 82 матчах.
Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин
«Кэпитал» Маркса. «Вашингтон» как самая интересная команда плей-офф НХЛ
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте