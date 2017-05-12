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Защитник «Динамо» Андрей Миронов перешел в худшую команду НХЛ

Миронов перешел в худшую команду НХЛ
Eurosport

44 мин. назад

«Колорадо» заключил с российским хоккеистом двухлетнее соглашение.

«Лавина» подписала с Андреем контракт новичка, который истечет по окончании сезона-2018/19.

  • «Колорадо» получил права на Миронова на драфте НХЛ-2015.
  • Клуб выбрал защитника в четвертом раунде под общим 101-м номером.
  • 22-летний Миронов в регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 провел 18 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.
  • Андрей – серебряный призер ЧМ-2015.
  • «Колорадо» стал худшим клубом НХЛ в XXI веке, набрав лишь 48 очков в 82 матчах.

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