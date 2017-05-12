Imago

«Даллас» заключил с Беном Бишопом 6-летний контракт на 29,5 миллионов долларов

«Даллас» заключил с Бишопом 6-летний контракт на 29,5 миллионов долларов
Eurosport

3 мин. назад

«Старс» загрузили вратарскую линию человеком, карьеру которого в «Тампа-Бэй» завершил Андрей Василевский.

Генеральный менеджер «звезд» Джим Нил объявил о продлении контракта с Бишопом, которого клуб выменял 9 мая у «Лос-Анджелес Кингс». Об этом сообщает официальный сайт «Старс».

Предыдущее соглашение Бена истекало летом 2017 года.

  • «Даллас» отдал за голкипера пик драфта-2017.
  • «Тампа» обменяла Бишопа в «Кингс» 26 февраля.
  • Теперь в составе «Далласа» есть три сильных голкипера – Бишоп, Кари Лехтонен и Антти Ниеми, – на которых в сезоне-2017/18 клуб потратит более 15,3 миллиона долларов, если никого не обменяет.

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин

Миронов перешел в худшую команду НХЛ

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Гавириа уже не готов драться в кость». Слова Курдюкова как диагноз финишу седьмого этапа «Джиро»

02:08
Популярные видео
Участники «Джиро» культурно объезжали оказавшийся на асфальте итальянский флаг
1 477 просмотров3 ч
Дийе первым ускорился к финишной черте и первым ее пересек на шестом этапе «Джиро»
1 268 просмотровВчера в 19:32
А еще вам может понравиться