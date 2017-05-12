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«Даллас» заключил с Беном Бишопом 6-летний контракт на 29,5 миллионов долларов
«Старс» загрузили вратарскую линию человеком, карьеру которого в «Тампа-Бэй» завершил Андрей Василевский.
Генеральный менеджер «звезд» Джим Нил объявил о продлении контракта с Бишопом, которого клуб выменял 9 мая у «Лос-Анджелес Кингс». Об этом сообщает официальный сайт «Старс».
Предыдущее соглашение Бена истекало летом 2017 года.
- «Даллас» отдал за голкипера пик драфта-2017.
- «Тампа» обменяла Бишопа в «Кингс» 26 февраля.
- Теперь в составе «Далласа» есть три сильных голкипера – Бишоп, Кари Лехтонен и Антти Ниеми, – на которых в сезоне-2017/18 клуб потратит более 15,3 миллиона долларов, если никого не обменяет.
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