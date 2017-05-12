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«Каждая буква заслужена». Пробирающее промо финала Кубка Стэнли

«Каждая буква заслужена». Пробирающее промо финала Кубка Стэнли
Eurosport

1 час назад

Великие хоккеисты зачитывают то, что выгравировано на трофее.

НХЛ выпустила ролик, промотирующий финал Кубка Стэнли. В нем Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Марк Мессье, Бобби Орр, Теему Селянне, Сидни Кросби и другие чемпионы прошлых лет по буквам произносят свои имена и фамилии.

«Каждая буква заслужена», – гласит слоган в конце ролика, намекающий на то, что только тяжелым трудом можно завоевать Кубок.

  • В ночь на 13 мая по Москве стартуют финалы конференций.
  • Первый матч серии «Анахайм» – «Нэшвилл» начнется в 4 утра (мск).

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