Eurosport
«Каждая буква заслужена». Пробирающее промо финала Кубка Стэнли
Великие хоккеисты зачитывают то, что выгравировано на трофее.
НХЛ выпустила ролик, промотирующий финал Кубка Стэнли. В нем Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Марк Мессье, Бобби Орр, Теему Селянне, Сидни Кросби и другие чемпионы прошлых лет по буквам произносят свои имена и фамилии.
«Каждая буква заслужена», – гласит слоган в конце ролика, намекающий на то, что только тяжелым трудом можно завоевать Кубок.
- В ночь на 13 мая по Москве стартуют финалы конференций.
- Первый матч серии «Анахайм» – «Нэшвилл» начнется в 4 утра (мск).
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