Александр Овечкин скрывал травму и играл на уколах после грязного приема Назема Кадри из «Торонто»

Нападающий «Кэпиталс» и сборной России играл не в полную силу в плей-офф НХЛ и не приехал в сборную России из-за травм, полученных по ходу серий с «Мэйпл Лифс» и «Пингвинс».

Грязный прием Назема Кадри в пятом матче серии «Вашингтон» – «Торонто» сказался на состоянии колена российского форварда сильнее, чем было заявлено.

Видео - Чернушный прием против Овечкина, после которого «Вашингтон» разозлился и сделал «Торонто» больно 04:36

В третьей игре серии против «Питтсбурга» Ови повредил заднюю поверхность бедра и доигрывал сезон с двумя травмами. Операция Александру не понадобится, сообщает журналист The Washington Post Джесси Доэрти.

«Вашингтон» завершил выступление в Кубке Стэнли на стадии четвертьфинала.

«Кэпиталс» проиграли серию «Питтсбургу» – 3-4.

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