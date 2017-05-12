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Александр Овечкин скрывал травму и играл на уколах после грязного приема Назема Кадри из «Торонто»
Добила лидера «Вашингтона» серия с «Питтсбургом».
Нападающий «Кэпиталс» и сборной России играл не в полную силу в плей-офф НХЛ и не приехал в сборную России из-за травм, полученных по ходу серий с «Мэйпл Лифс» и «Пингвинс».
Грязный прием Назема Кадри в пятом матче серии «Вашингтон» – «Торонто» сказался на состоянии колена российского форварда сильнее, чем было заявлено.
В третьей игре серии против «Питтсбурга» Ови повредил заднюю поверхность бедра и доигрывал сезон с двумя травмами. Операция Александру не понадобится, сообщает журналист The Washington Post Джесси Доэрти.
- «Вашингтон» завершил выступление в Кубке Стэнли на стадии четвертьфинала.
- «Кэпиталс» проиграли серию «Питтсбургу» – 3-4.
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