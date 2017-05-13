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Фото ноги Александра Овечкина, объясняющее, через какую боль играл лидер «Вашингтона»

Фото ноги Овечкина, объясняющее, через какую боль играл лидер «Вашингтона»
Eurosport

46 мин. назад

Очень фиолетовая картинка.

Супруга Александра опубликовала в инстаграме фото задней поверхности бедра лидера «Кэпс». Впоследствии Анастасия Шубская удалила картинку.

  • Овечкин доигрывал сезон на уколах из-за травм колена и задней поверхности бедра.
  • «Кэпиталс» проиграли серию «Питтсбургу» со счетом 3-4.
  • Александр не сыграет на чемпионате мира.

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