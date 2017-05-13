Eurosport
Фото ноги Александра Овечкина, объясняющее, через какую боль играл лидер «Вашингтона»
Очень фиолетовая картинка.
Супруга Александра опубликовала в инстаграме фото задней поверхности бедра лидера «Кэпс». Впоследствии Анастасия Шубская удалила картинку.
- Овечкин доигрывал сезон на уколах из-за травм колена и задней поверхности бедра.
- «Кэпиталс» проиграли серию «Питтсбургу» со счетом 3-4.
- Александр не сыграет на чемпионате мира.
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