Летанг-клан. Почему «Питтсбург» не возьмет Кубок Стэнли

После стремительного вылета «Чикаго» и «Миннесоты» «Питтсбург» утвердился главным претендентом на Кубок Стэнли, и ставший традиционным вынос «Вашингтона» во втором раунде забетонировал этот статус. «Пенс» могут показаться командой без слабых мест, но это серьезное заблуждение – объективные причины помешают команде Майка Салливана прервать проклятие действующего чемпиона.

Дырявая защита

Надежный тыл – главный рецепт любой команды-чемпиона, а защита «Питтсбурга» собрана из сырых ингредиентов. Регулярный чемпионат-2016/17 «Пингвинс» завершили 14-ми с конца по пропущенным шайбам, 20-ми – по игре в меньшинстве и 27-ми – по допущенным броскам по своим воротам. Все вместе это худшие показатели на фоне 10 предыдущих чемпионов.

В плей-офф ненадежность тылов криминально опасна. По воротам Марка-Андре Флери уже наносят больше всего бросков (35,3 за матч) – защитники часто проваливались в позиционной борьбе, проигрывали схватки на пятаке, не успевали вернуться назад из атаки, опаздывали на подбор шайбы.

Больно ударила по команде травма лидера обороны Криса Летанга, который в прошлогоднем походе за Кубком Стэнли практически половину игры проводил на льду (29 минут), выходя против сильнейших звеньев соперника. С пятью очками Крис стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга» в финальной серии против «Сан-Хосе», и чемпионская шайба – его рук дело.

Нечемпионская игра

«Пингвины» забросили больше всех голов (41) по итогам первых двух раундов, но речи о доминировании на льду не шло. Для команды-чемпиона «Питтсбург» слишком легко отдает инициативу. Даже «Блю Джекетс» перебросали «Пингвинс» в четырех матчах из пяти, а «Кэпиталс» тащили во всех семи.

Команду выручил огненный подбор нападающих. Евгений Малкин прокатился по «Коламбусу» жестче ледозаливочной машины, дебютант Джейк Гюнцель наколотил уже 9 голов – психологически неустойчивый «Вашингтон» не сдюжил в четвертой игре, когда у соперника не было Сидни Кросби.

После двух серий у команды Салливана самый низкий среди участников плей-офф-2017 показатель Corsi (сумма бросков в створ, мимо ворот и заблокированных) в равных составах – 42,1%. Ниже 50% из чемпионов последнего десятилетия опускался только «Питтсбург»-2009, но и продвинутая статистика у той команды пристойнее – 48,3%.

Вратарский вопрос

Мэтт Мюррей, блестяще отстоявший в золотом плей-офф-2016, из-за травм пропустил серии с «Коламбусом» и «Вашингтоном» и возобновил тренировки только 10 мая. Пока основной кипер лечился, ворота «Питтсбурга» защищал Марк-Андре Флери. И не подвел: без его сэйвов пассивная игра дорого обошлась бы действующим чемпионам.

Но играл канадец небезупречно: в четырех матчах его статистика опускалась ниже 90% отраженных бросков. Это обернулось для «пингвинов» тремя поражениями и одной вымученной победой 5:4.

Прямолинейное нападение «Блю Джекетс» брало количеством бросков, а не качеством, и Флери завершил серию с надежностью 93,3%. В противостоянии с «Кэпиталс» Марк-Андре уже не божил (92,1%). В первом и четвертом матчах он не справлялся с напором в третьем периоде, а в шестой игре «Вашингтону» хватило 25 бросков, чтобы пять раз распечатать 32-летнего квебекца. Кто знает, выдержал бы голкипер штурм в седьмом матче, но гол Патрика Хорнквиста на старте третьей 20-минутки морально добил «Кэпиталс», и те бросили играть.

Доверять Флери в плей-офф – подвергать себя ежеминутному риску. До весны 2012 года карьера первого номера драфта-2003 шла по восходящей, он входил в десятку претендентов на «Везину» (2011, 2012) и «Харт» (2011), но позорная серия с «Филадельфией» (26 пропущенных шайб в шести играх) ознаменовала новый этап его биографии. С тех пор Марк-Андре куда чаще пропускает легкие голы и сыпется в ответственные моменты.

Мощь дикого Запада

«Питтсбургу» будет сложно пролететь мимо чемпионской серии: соперник по финалу конференции – «Оттава» – и без того зашел на два раунда дальше, чем следовало. Зато на финише «Пингвинс» в любом случае ждет соперник, уровня которого на Востоке просто нет.

Для «Анахайма» могут стать проблемой скорости форвардов «Питтсбурга», но только что Райан Кеслер ликвидировал на все семь матчей реактивного Коннора Макдэвида. Плюс на быстроту нападения сопреников «Дакс» готовы ответить жесткостью, весьма чреватой для хрустальных «пингвинов».

Сидни Кросби и Евгений Малкин – хоккеисты экстра-класса, но у них бывают времена, когда что-то идет не так. В 2013-м, например, «Бостон» засушил обоих. В плей-офф-2017 «утки» уже проявили характер на зависть «Блю Джекетс» и «Кэпиталс», а тройка Райана Гецлафа заставит защиту «Питтсбурга» со слезами вспоминать об Александре Овечкине и Никласе Бэкстрёме.

У «Нэшвилла» мощная и подвижная оборона, которая не испугалась даже быстрых нападающих «Чикаго» и сама вломит кому угодно: Райан Эллис (9 очков) и Роман Йоси (8 очков) занимают второе и третье места среди бомбардиров-защитников, лидируя по заброшенным шайбам (4), а Пи Кей Суббан (7 очков) замыкает семерку.

Атака «Предаторс» уступает «Пингвинс» по именам, но при этом там готов зажечь каждый: восемь победных шайб «Нэшвилла» забросили восемь разных хоккеистов, в то время как у «Питтсбурга» пять решающих голов на счету Гюнцеля (3) и Брайана Раста (2), которых снабжали шайбами Малкин и Кросби.

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