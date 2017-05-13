Джеймс Нил подстрелил «Уток» в овертайме, «Нэшвилл» повел в серии

В Анахайме стартовала финальная серия Западной конференции. На 6-й минуте Якоб Силфверберг вывел «Дакс» вперед, но к старту второго периода хозяева оказались в положении отыгрывающихся: в составе «Нэшвилла» отличились Филип Форсберг (13) и Остин Уотсон (23).

От поражения в основное время «Анахайм» спас Хампус Линдхольм (48).

В овертайме «Дакс» не выдержали напора «Предаторс», и уан-таймер Джеймса Нила (70) завершил игру.

Этот овертайм стал 24-м в плей-офф-2017. Оставшимся командам не хватает четырех ничейных результатов в основновное время, чтобы повторить рекорд лиги.

«Нэшвилл» повел 1-0. В ночь на 15 мая команды вновь сойдутся на льду Анахайма.

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