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Джеймс Нил подстрелил «Уток» в овертайме, «Нэшвилл» повел в серии

Нил подстрелил «Уток» в овертайме, «Нэшвилл» повел в серии
Eurosport

15 мин. назад

«Дакс» вновь начали серию с домашнего поражения.

В Анахайме стартовала финальная серия Западной конференции. На 6-й минуте Якоб Силфверберг вывел «Дакс» вперед, но к старту второго периода хозяева оказались в положении отыгрывающихся: в составе «Нэшвилла» отличились Филип Форсберг (13) и Остин Уотсон (23).

От поражения в основное время «Анахайм» спас Хампус Линдхольм (48).

В овертайме «Дакс» не выдержали напора «Предаторс», и уан-таймер Джеймса Нила (70) завершил игру.

Этот овертайм стал 24-м в плей-офф-2017. Оставшимся командам не хватает четырех ничейных результатов в основновное время, чтобы повторить рекорд лиги.

  • «Нэшвилл» повел 1-0. В ночь на 15 мая команды вновь сойдутся на льду Анахайма.

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