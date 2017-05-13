«Джейк, Кесселу нужен парень, подающий клюшки. Справишься?» Кто такой сенсация «Питтсбурга» Гюнцель

Гюнцель опубликовал материал «Кесселмания сносит крышу» на сайте The Players Tribune. В ней хоккеист первой тройки «Питтсбурга» вспомнил знакомство с Филом Кесселлом и поделился впечатлениями от дебютного сезона в «Пингвинс», который для него далеко не закончен.

Никогда не забуду вечер, когда увидел Фила Кесселла, превратившегося в Халка Хогана. Я был тогда прямо на скамейке и видел все.

Понимаете, когда я был ребенком, мой отец работал помощником тренера в «Миннесота Голден Гоферс», и я жил на катке. Я все время хотел быть с командой. Я таскал шайбы в раздевалку и делал что угодно, чтобы быть рядом с такими парнями, как Пол Мартин и Томас Ванек.

Когда мне было 11 лет, в команду пришел раскрученный паренек по имени Фил Кесселл. Это была громкая сделка, потому что Фил из Висконсина, но выбрал «Голден Гоферс», а не «Бэджерс» (команда Университета Висконсина – прим. Eurosport). Помню, когда он приехал, я был восхищен – так он был хорош. К тому же он был просто отличным парнем. Обладал заразительной энергетикой, когда выходил на лед, и просто обожал играть в хоккей – я чувствовал то же самое.

В общем, однажды после тренировки, прямо перед поездкой в Висконсин на игру против «Бэджерс» один из игроков подошел ко мне и говорит: «Эй, Джейк, Филу нужен парень, подающий клюшки (стикбой). Как думаешь, справишься?»

Я такой: «Ты серьезно?»

Стикбой, если кто не знает, – это такой парень на побегушках. Сидишь за запасным вратарем в самом конце скамейки, и если у кого-то ломается клюшка, ты обязан быстро достать ему запасную. Это не шутка. Ты должен держать ухо востро. Должен быть шустрым и эффективным. Видишь, что клюшке конец – точно определяешь, чья, находишь нужную запасную и передаешь ему под идеальным углом. Также тебе нужно знать его любимые вкус Gatorade и цвет тейпа.

Для меня в 11 лет это было нечто невероятное. А так как то была первая игра Фила в Висконсине, то территория была максимально враждебной. Не слишком хорошо помню детали, но мы играли там два дня подряд, и атмосфера была психованной.

В первом матче Фил не забил, представляете, как сильно он хотел это сделать во втором? Парни тоже хотели этого, а зрители давили на него каждый раз, когда он принимал шайбу. Короче, вторая игра, 2:1 в конце третьего периода, гляжу – Фил подбирает шайбу в центре площадки и полетел. Выходит один на один с защитником и залепляет под перекладину. Вся скамейка сходит с ума, я пытаюсь увидеть через их плечи, но слишком мал. И тут слышу, как толпа освистывает его, да так сильно, как я никогда не слышал. Встаю на цыпочки, чтобы увидеть, что происходит.

Ну и вижу, что делает Фил. Машет зрителям или что-то в этом роде? Что он творит? А гул все громче... Я такой: боже, неужели он... Он имитирует Халка Хогана. Приставил крагу к уху и такой типа: «Что-что? Не слышу вас».

Кесселмания снесла всем крышу. Толпа сошла с ума. Я не мог поверить своим глазам. В 11 лет мне это казалось самой крутой штукой в мире.

Что ж, вернемся в прошлый ноябрь. Прошло 11 лет. Мне 22 года, я захожу в раздевалку «Пингвинс» перед первой игрой в НХЛ и вижу Кросби, Малкина, Летанга, Флери и моего старого приятеля Фила Кесселла. Не собираюсь строить из себя крутого пацана. Это помещение, которое дает по нервишкам. И не важно, кто ты.

Вообще было забавно, потому что когда меня вызвали из «Уилкс-Барре» (фарм-клуб «Питтсбурга» – прим. Eurosport.ru), я сразу позвонил матери рассказать новость, но даже она не поверила: «Ладно тебе, Джейк, зачем ты лжешь маме?» А я ей: «Не, мам, это реально по-настоящему».

Спустя 24 часа я раздевалке «пингвинов», и это реально по-настоящему. Стараюсь ни на кого не пялиться слишком долго. И тут входит Фил и видит меня. Он немного ухмыляется и говорит: «О, парень, так мы снова вместе, а?» Это мгновенно вводит меня в ступор, но потом я поднимаю глаза на доску и понимаю, что он на самом деле имеет в виду.

Гюнцель – Малкин – Кесселл

Меня в тот вечер поставили в одно звено с Джино и Филом. Ну в смысле, ого! Ясное дело, что это последнее, чего я ожидал, получив вызов. А потом начался абсолютный сюр: подошел к шкафчику и понял, что мой сосед – Сид. Ох, мама. Расслабься.

Все знают, как педантичен Сид в своей предыгровой рутине. Так что я просто старался держаться как можно дальше от его пространства, чтобы ничего ему не испортить. Но на самом деле Сид преприятнейший парень. Он сказал: «Привет, ты теперь здесь, так что можешь как следует повеселиться, разве нет?»

Тут подошел Джино: «Расслабься, парень, наслаждайся».

Вот это – то, какими все оказались расположенными – меня совсем выбило из колеи. Возможно, так происходит во всех клубах НХЛ, но в нашей команде мне постарался помочь вообще каждый.

Думаю, они видели, как я нервничал перед дебютом. У меня так потели руки перед выходом на разминку, что пришлось схватить бутылку воды и подержать, чтобы охладить ладони. К счастью, когда вышел на лед, дела пошли лучше, чем я ожидал.

Не могу это описать. Все в каком-то тумане. Но в первую же мою смену Фил нашел меня на краю, я бросил, и шайба каким-то образом зашла. Первый бросок в НХЛ, ничего особенного. Мои родные сели на самолет до Питтсбурга в последнюю минуту и видели, как я играю. Думаю, их реакция говорит обо всем.

Мой брат тут вообще не в себе, просто не может поверить. Я это смотрел так много раз! Никогда не надоедает.

Но если честно, я чувствовал то же самое. Почти не помню, что было в оставшееся в периоде время, кроме того, как мы с Джино и Филом вышли три в два и я забил свой второй гол. Никогда не забуду следующее: когда пришли в раздевалку на первый перерыв, сижу рядом с Кросби, по-прежнему нервничаю, а он поворачивается и говорит: «Полагаю, это весьма неплохой дебют в лиге».

Вот тут я наконец немного успокоился.

Сезон для меня с тех пор стал ураганным. Когда прикатил в Питтсбург, не ждал ничего. Совершенно точно не думал, что забью первым же броском. И тем более представить не мог, что по ходу плей-офф буду играть в звене с Кросби. Но все вышло именно так, что я еще могу сказать? Я смотрел Сида по телеку с 10 лет. Но видеть вживую, как работает его игровой интеллект, – это просто невероятно.

Когда я впервые оказался в звене с ним и Конором Шири, то каждый раз старался отдать Сиду шайбу. Ну а как нет? Смотришь и, даже если вокруг него трое соперников, думаешь: ну, если шайба у него на крюке, то у него есть шанс.

Многим суперзвездам понравилась бы, наверное, такая игра, но Сид хорошо мне все объяснил и сказал, что я здесь по некоторой причине, так что лучше играть в свою игру. В начале мне это очень помогло, и я думаю, что у нас получилась неплохая химия. Эти двое очень хороши на ногах, умно распоряжаются шайбой, и мне остается просто найти, куда ворваться – они всегда найдут меня.

Я буду первым, кто скажет вам, что я счастливейший человек в хоккее, потому что играю с этими парнями. Просто посмотрите на финт Сида, который он сотворил во втором матче против «Кэпиталс». Я выдал ему пас в ноги, а он на полной скорости шел, но каким-то непостижимым образом поймал шайбу за спиной, прокинул ее между ног одним движением, ушел от защитника и отдал пас на Фила. Не потеряв скорости.

Это один из эпизодов, которые я привык видеть в исполнении Сида на YouTube или по телевизору. Но увидеть это на льду, на скоростях плей-офф – я был в шоке. У него есть не только атлетические способности, чтобы такое сотворить. Он способен обдумать это, и так быстро. Те, кто постарше, скажут вам, как однообразна регулярка – это правда. Они также вам скажут, что плей-офф – это совсем другой зверь, и это совершенная, совершеннейшая правда.

Серия с «Вашингтоном» была такой быстрой и плотной. Помню, в пятом матче я сделал пас, находясь у нашей скамейки, и слышу, как парни кричат: «Подними голову! Подними голову!» Это значит, что у тебя неприятности.

Я обернулся и увидел, что Том Уилсон летит прямо на меня. Когда такой габаритный мужчина так быстро надвигается на тебя, у тебя хватает времени только подумать: это не хорошо. Следующее, что я помню – влетаю в борт. Думаю: «Окей, что сломал? Ничего? Серьезно? Круто, я выжил».

Вся серия была дико эмоциональной – от травм Сида и Конора до потери Тревора Дэйли и «Кэпс», обеспечивших седьмой матч. И, конечно же, вся эта история с Марком-Андре Флери, который вообще один из лучших парней, которых я встречал в хоккее.

Флауэр с первого моего дня в команде разговаривал со мной каждый день и постарался, чтобы я чувствовал себя как дома. Каждый день он улыбается, радуется, что играет в хоккей, и поднимает всем настроение. Даже в седьмой игре такой жесткой серии, с дикой нагрузкой, выпавшей на его плечи, Флауэр улыбался и шутил на льду. Каждый раз, когда кто-нибудь из наших блокировал бросок, можно было услышать, как он присвистывает: «Уууууууууу!»

Он всегда напоминает тебе, даже в самой жесткой рубке, что игра должна быть увлекательной. Он просто лучший. Не хватает слов, чтобы описать его. После всего, через что он прошел, то, что он сделал в этой серии, просто невероятно.

Никогда в жизни я не играл в таком интенсивном темпе и навсегда запомню две вещи. Первая – когда подкатил после финальной сирены к Флауэру и был так рад за него. Вторая – послематчевое рукопожатие. То чувство облегчения и трепета, когда подъезжаешь к Овечкину, Бэкстрёму и Холтби и жмешь их руки. Для молодого парня вроде меня, который смотрел на них все эти годы, это странное ощущение. Все, что я смог выдавить из себя, – «Хорошая серия». Хотел бы сказать больше, потому что этот момент многое значил для меня. Ни за что не забуду.

Первым, кому я позвонил после игры, был мой отец, понятное дело. Не думаю, что когда-либо слышал человека, более воодушевленного после хоккейного матча. Мы многое прошли за годы, и я знаю, что для него это был момент гордости. Но тренер, что сидит в нем, случайно вылез наружу, и он напомнил мне еще одну вещь.

Он сказал: «Помни, Джейк, ты только на полпути к цели».

Источник: The Players Tribune

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