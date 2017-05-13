«Сан-Хосе» продлил контракты с Йонасом Донским и Мелкером Карлссоном

13 мая «акулы» объявили о заключении новых соглашений с двумя нападающими. 26-летний Мелкер Карлссон подписал контракт на 3 года, 25-летний Йонас Донской – на 2.

«Мелкер играет в быстрый, высокоскоростной хоккей и придется нашей команде пластичности, где бы не играл. Его стиль идеально подходит нашей команде: он играет в меньшинстве, можно сыграть с результативными хоккеистами и отдает всего себя в каждом матче.

Йонас хорош на обоих концах площадки, сочетает в себе умения и креативность с агрессивной манерой игры во всех трех зонах», – прокомментировал сделки генеральный менеджер «Шаркс» Даг Уилсон.

Донской в регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 провел 61 матч и набрал 17 (6+11) очков.

На счету Карлссона 22 (11+11) очка в 67 встречах регулярки.

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