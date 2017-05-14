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«Пингвинс» отхватили от Бобби Райана и «Сенаторс» в овертайме

«Пингвинс» отхватили от Райана и «Сенаторс» в овертайме
Eurosport

1 час назад

Даже гол Евгения Малкина не помог.

«Питтсбург» принимал «Оттаву» в первом матче финала Восточной конференции и провел большую часть встречи в положении отыгрывающегося из-за шайбы Жана-Габриэля Пажо в конце первого периода.

За 5 минут до конца основного времени Евгений Малкин удачно подставил клюшку под наброс Криса Кунитца на пятак и восстановил равновесие в счете.

Но на 5-й минуте овертайме «Пингвинс» проиграли борьбу у борта на чужой синей линии, Бобби Райан выскочил один в ноль и переиграл Марка-Андре Флёри.

  • Малкин набрал 19-е очко, упрочив лидерство в таблице бомбардиров.
  • Райан набрал 1+1.
  • «Сенаторс» повели в серии 1-0. Следующий матч вновь пройдет в Питтсбурге в ночь на 16 мая.

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