«Пингвинс» отхватили от Бобби Райана и «Сенаторс» в овертайме

«Питтсбург» принимал «Оттаву» в первом матче финала Восточной конференции и провел большую часть встречи в положении отыгрывающегося из-за шайбы Жана-Габриэля Пажо в конце первого периода.

За 5 минут до конца основного времени Евгений Малкин удачно подставил клюшку под наброс Криса Кунитца на пятак и восстановил равновесие в счете.

Но на 5-й минуте овертайме «Пингвинс» проиграли борьбу у борта на чужой синей линии, Бобби Райан выскочил один в ноль и переиграл Марка-Андре Флёри.

Малкин набрал 19-е очко, упрочив лидерство в таблице бомбардиров.

Райан набрал 1+1.

«Сенаторс» повели в серии 1-0. Следующий матч вновь пройдет в Питтсбурге в ночь на 16 мая.

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